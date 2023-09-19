Оккупанта придавило бетонной балкой после атаки вражеской позиции украинским дроном-камикадзе. ВИДЕО

Украинские воины с помощью дрона-камикадзе уничтожили укрепленную вражескую позицию и нескольких оккупантов на Авдеевском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки дрона-камикадзе бойцы опубликовали в соцсетях.

"Уничтожение вражеской укрепленной позиции и пехоты противника дронами-камикадзе на Авдеевском направлении. FPV-камикадзе группы аэроразведки SOLOVEY (144 ОБ, 116 ОБр ТРО) выбрал идеальную траекторию и попал прямо внутрь укрепления оккупантов. Кого-то из российских военнослужащих во время обрушения конструкции придавило бетонной балкой, а кто-то, получив ранение и контузию, успел выбраться на поверхность", - говорится в комментарии к видео.

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