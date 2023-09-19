Артиллеристы поумерили боевое настроение штурмовой группы оккупантов: "Шо, суки-п#дараси, думали ми вас не бачимо! Все? Назад? А шо ж таке?". ВИДЕО

Штурмовая группа российских оккупантов попыталась приблизиться к украинским позициям около Клещиевки, но наступление было сорвано одним выстрелом артиллеристов ВСУ.