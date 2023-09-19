Артиллеристы поумерили боевое настроение штурмовой группы оккупантов: "Шо, суки-п#дараси, думали ми вас не бачимо! Все? Назад? А шо ж таке?". ВИДЕО
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Штурмовая группа российских оккупантов попыталась приблизиться к украинским позициям около Клещиевки, но наступление было сорвано одним выстрелом артиллеристов ВСУ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом попытки наступления захватчиков опубликована в соцсетях. На записи видно, что позиции ВСУ пытались штурмовать около полутора десятков окупантов.
"Арта успокоила пи#даров, хотели наступать возле Клещиевки", - говорится в комментарии к видео.