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Артиллеристы поумерили боевое настроение штурмовой группы оккупантов: "Шо, суки-п#дараси, думали ми вас не бачимо! Все? Назад? А шо ж таке?". ВИДЕО

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Штурмовая группа российских оккупантов попыталась приблизиться к украинским позициям около Клещиевки, но наступление было сорвано одним выстрелом артиллеристов ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом попытки наступления захватчиков опубликована в соцсетях. На записи видно, что позиции ВСУ пытались штурмовать около полутора десятков окупантов.

"Арта успокоила пи#даров, хотели наступать возле Клещиевки", - говорится в комментарии к видео.

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Топ комментарии

  • Trevo Trow
    Свині йшли по кукурудзу, а попали на шашлики.
  • Валентин Коваль 2a613f18
    Не було другого снаряду -- шоб закріпити
  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Поки Захисники України боронять Державу, «простий хлопчина з Кривого Рогу.. :> https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4076805.html

    Пильнуймо Україну !!
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