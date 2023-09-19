Бойцы 3-й ОШБ захватили позиции оккупантов вблизи Андреевки: "В блиндаже п#дар гнилой! Очень гнилой! Фу, бл#дь, ну, здесь и антисанитария". ВИДЕО
18 67611
Бойцы 3-й ОШБ зачистили позиции оккупантов вблизи Андреевки на Донетчине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боя, фрагменты которого опубликованы в соцсетях, украинские воины ликвидировали десять захватчиков, а еще восемь ранили.
"Зачистка подходов к Андреевке. Враг не терял надежды отразиться и сохранить позиции вокруг поселка. Но под постоянным минометным обстрелом, в ближнем бою штурмовики продвигались. Несогласных сдаться ликвидировали, а лесополосу отбили: 10 оккупантов - 200, и 8 - 300. Отработали бойцы 2-й роты 2-го мехбата Третьей штурмовой бригады", - говорится в комментарии к видеозаписи.