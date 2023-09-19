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Бойцы 3-й ОШБ захватили позиции оккупантов вблизи Андреевки: "В блиндаже п#дар гнилой! Очень гнилой! Фу, бл#дь, ну, здесь и антисанитария". ВИДЕО

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Бойцы 3-й ОШБ зачистили позиции оккупантов вблизи Андреевки на Донетчине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боя, фрагменты которого опубликованы в соцсетях, украинские воины ликвидировали десять захватчиков, а еще восемь ранили.

"Зачистка подходов к Андреевке. Враг не терял надежды отразиться и сохранить позиции вокруг поселка. Но под постоянным минометным обстрелом, в ближнем бою штурмовики продвигались. Несогласных сдаться ликвидировали, а лесополосу отбили: 10 оккупантов - 200, и 8 - 300. Отработали бойцы 2-й роты 2-го мехбата Третьей штурмовой бригады", - говорится в комментарии к видеозаписи.

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  • Чайка Київ
    Героям слава !!!
    Бережи та допомагай вам, рідненькі, Господь і Матінка Божа
  • Василий Лещ 678565eb
    Внаслідок складної, багаторівневої операції воїнів світла, гарнізон православних окупантів міністра нападу РФ Сергія Хуже-нетовича Шойгу був оточений в українській Андріївці на Бахмутському напрямку, відрізаний від основних сил і від постачання *********** і, зрештою, демілітаризований.

    За дві доби Третя окрема штурмова бригада ЗСУ ліквідувала:

    - Начальника бригадної розвідки москвитян;

    - трьох комбатів «другий за чисельністю армії у світі»;

    - майже весь особовий склад 72 бригади, разом із офіцерами, денщиками, інструкторами, радниками, кухарями, та значну кількість техніки «визволителів».

    «Чмобики», які на пропозицію спецназу здатися, кинули свої автомати та підняли руки вгору - житимуть та будуть їсти на вечерю макарони у спецтаборі для військовополонених.

    Після цієї поразки американський Інститут вивчення війни назвав 72-й омсбр РФ «символ проблем російської армії». Військові аналітики нагадали, що військовослужбовці цієї бригади вже двічі зазнавали нищівних поразок під Харковом та Херсоном і нічого так і не зрозуміли.

  • Сірий
    В Мелітополь прилетіла бавовна
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