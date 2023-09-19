Патрульные спасают из-под завалов раненых после ночного обстрела Львова. ВИДЕО

В сети опубликованы первые кадры с места удара оккупантов по Львову дронами типа Shahed.

Как передает Цензор.НЕТ, первые минуты после обстрела сняли бодикамеры львовских патрульных, которые вместе с неравнодушными гражданами спасли двух человек из-под завалов.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Сегодня во время утренней атаки на город Львов патрульные 2-го батальона сразу отправились на место взрыва, где под завалами оказались люди. Существовала угроза повторных ударов беспилотниками, поэтому времени на размышления не было. Командир роты Александр Куксин и его напарники Назар Бурмеха и Евгений Рыбалка немедленно присоединились к неравнодушным гражданам и начали отбрасывать обломки бетона и других конструкций, под которыми были женщина и мужчина. Вскоре их удалось высвободить. 26-летнего мужчину госпитализировали. 29-летняя потерпевшая предварительно отказалась от госпитализации. К сожалению, есть погибший и еще один человек травмирован. На месте происшествия работали все необходимые службы, которые ликвидировали последствия обстрелов", - говорится в комментарии к видеозаписи.

Читайте также: Удар россиян по складу во Львове уничтожил 300 тонн гуманитарной помощи, - координатор ООН Браун

Как сообщалось, ночью российская армия выпустила в направлении Львовской области 18 ударных дронов типа Shahed. Зафиксировано три попадания в промышленные склады во Львове. Под завалами обнаружили тело погибшего мужчины.