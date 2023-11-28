FPV-дрон "Дикі Шершні" уничтожил российскую "буханку". ВИДЕО

Ударный FPV-дрон подразделения "Булава" совместно с аэроразведкой отдельной Президентской бригады имени Богдана Хмельницкого обнаружили и уничтожили автотранспорт оккупантов на Бердянском направлении.