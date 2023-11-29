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Аэроразведчики армии РФ наблюдают за ликвидацией своей штурмовой группы двумя украинскими воинами: "#бать! Они всех переложили! Да завалите их нах#й кто-нибудь!". ВИДЕО

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Два украинских воина ликвидировали вражескую штурмовую группу из пяти оккупантов вблизи села Вербовое на Запорожье.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись боя, опубликованная в соцсетях, сделана вражескими аэроразведчиками. Бой произошел в середине ноября. Дальнейшая судьба двух украинских героев неизвестна.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Цим двом справжнім воїнам та героям-респектище...
  • Trevo Trow
    Свиней підсмажили під вереск свинооператора. Наші хлопці профі - дай їм бог здоров'я і наснаги завалити весь свинарник.
  • BreakerR0ry 9f7fbb8e
    слава героям! русні пізда!
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