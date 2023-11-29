Аэроразведчики армии РФ наблюдают за ликвидацией своей штурмовой группы двумя украинскими воинами: "#бать! Они всех переложили! Да завалите их нах#й кто-нибудь!". ВИДЕО
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Два украинских воина ликвидировали вражескую штурмовую группу из пяти оккупантов вблизи села Вербовое на Запорожье.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись боя, опубликованная в соцсетях, сделана вражескими аэроразведчиками. Бой произошел в середине ноября. Дальнейшая судьба двух украинских героев неизвестна.
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