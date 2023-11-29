Аэроразведчики армии РФ наблюдают за ликвидацией своей штурмовой группы двумя украинскими воинами: "#бать! Они всех переложили! Да завалите их нах#й кто-нибудь!". ВИДЕО

Два украинских воина ликвидировали вражескую штурмовую группу из пяти оккупантов вблизи села Вербовое на Запорожье.