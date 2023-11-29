Боевая работа экипажа украинского танка Т-64БВ в Кременском лесу на Луганщине. ВИДЕО

В сети опубликован фрагмент боевой работы экипажа украинского танка Т-64БВ в Кременском лесу Луганской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что украинские воины стреляют по оккупантам из пушки и крупнокалиберного пулемета.

"Наш воин из укрытия снимает украинский танк Т-64БВ 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ, который ведет огонь по позициям российских войск в Кременском лесу на Луганщине", - отмечает в комментарии автор публикации.

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