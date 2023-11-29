Новости Видео • Война

Боевая работа экипажа украинского танка Т-64БВ в Кременском лесу на Луганщине. ВИДЕО

11 57946
В сети опубликован фрагмент боевой работы экипажа украинского танка Т-64БВ в Кременском лесу Луганской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что украинские воины стреляют по оккупантам из пушки и крупнокалиберного пулемета.

"Наш воин из укрытия снимает украинский танк Т-64БВ 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ, который ведет огонь по позициям российских войск в Кременском лесу на Луганщине", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите также: Экипаж украинского танка уничтожает вражескую колонну вблизи Старомлиновки на Донетчине. ВИДЕО

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Hulio
    З усіх стволів.
  • Старый зольдат
    Терміново та особисто заменіть кулементнмка у цьому екіпажі.
  • Старый зольдат
    І тількі це вам заважа, як професійному танкісту, заняти місце у складі екіпажу та показати майстер-клас?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости