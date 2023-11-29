Зеленский посетил Одесскую область: Обсудили безопасность "зернового коридора" и прикрытие Одессы с воздуха. ВИДЕО

Сегодня, 29 ноября, президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом на Одесчине.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня работаем в Одесской области. Начали с докладов военных и совещания по защите региона. Много важных вопросов. Оперативная обстановка и ведение боевых действий в рамках ответственности ОСГВ "Одесса". Ситуация в Черном море, противоминные меры и обеспечение безопасности "зернового коридора". Работа ПВО Одесской области, прикрытие Одессы с воздуха, инфраструктуры "зернового коридора" и наших бригад", - отметил глава государства.

Он также сообщил, что встретился с нашими защитниками.

"Сегодня пообщался с воинами, защищающими Юг Украины, вручил им государственные награды. Благодарю за службу, за сбитые вражеские цели, за смелость и самоотверженность в защите нашего государства и людей!" - добавил Зеленский.

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