Захватчик тщетно пытается донести воду на свои позиции. ВИДЕО беспилотника
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Оператор дрона из 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского ликвидировал оккупанта, который нес воду на свою позицию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсети.
"Оккупант набрав полные бутылки воды, спокойно возвращался на свои позиции, когда внезапно попал в поле зрения нашего дрона. Даже попытался убежать, что, безусловно, усложнило задачу нашему аэробомберу. Но опытный пилот ударной аэроразведки 30-й отдельной механизированной бригады не оставил врагу ни малейшего шанса", - отмечает в комментарии автор публикации.