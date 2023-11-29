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Захватчик тщетно пытается донести воду на свои позиции. ВИДЕО беспилотника

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Оператор дрона из 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского ликвидировал оккупанта, который нес воду на свою позицию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсети.

"Оккупант набрав полные бутылки воды, спокойно возвращался на свои позиции, когда внезапно попал в поле зрения нашего дрона. Даже попытался убежать, что, безусловно, усложнило задачу нашему аэробомберу. Но опытный пилот ударной аэроразведки 30-й отдельной механизированной бригады не оставил врагу ни малейшего шанса", - отмечает в комментарии автор публикации.

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Топ комментарии

  • Вальд Ще
    ...а за ним дрон, як барвінок в'ється
  • Галина Боброва 94427cf0
    На украинской земле
    Носить воду можно Гале
    А русским ванькам - нет
    Шо тут непонятного?
  • Вальд Ще
    Несе Ваня воду...
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