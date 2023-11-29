Расчет РСЗО "HIMARS" во взаимодействии с аэроразведкой уничтожает российский ЗРК "Бук-М3". ВИДЕО
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Расчет РСЗО "HIMARS" уничтожил вражеский ЗРК "Бук-М3" на южном направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Наша артиллерия во взаимодействии с аэроразведкой продолжает нас радовать кадрами поражения редких и дорогостоящих зенитно-ракетных комплексов россиян. На видео уничтожение нашей реактивной артиллерией из РСЗО М142 HIMARS в Херсонской области вражеской 9А317М ЗРК