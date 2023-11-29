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Расчет РСЗО "HIMARS" во взаимодействии с аэроразведкой уничтожает российский ЗРК "Бук-М3". ВИДЕО

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Расчет РСЗО "HIMARS" уничтожил вражеский ЗРК "Бук-М3" на южном направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Наша артиллерия во взаимодействии с аэроразведкой продолжает нас радовать кадрами поражения редких и дорогостоящих зенитно-ракетных комплексов россиян. На видео уничтожение нашей реактивной артиллерией из РСЗО М142 HIMARS в Херсонской области вражеской 9А317М ЗРК

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  • Яр Холодний
    Бачиш - "пускова" була задерта? Вони на вогневій позиції стояли Значить - екіпаж сидів усередині
  • Sanello Di
    Здоровля екіпажу) незастудітся
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ну тепер мій настрій покращився...
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