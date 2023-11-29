Воины ВСУ разрушили "гнездо" операторов дронов россиян в 5-этажке на Херсонщине. ВИДЕО

В Херсонской области российские оккупанты обустроили позиции прямо на балконах пятиэтажного дома и оттуда запускали дроны. Бойцы ВСУ точным прилетом дрона уничтожили вражеское "гнездо".

Об этом сообщил украинский волонтер Сергей Стерненко, передает Цензор.НЕТ. Украинские защитники использовали дроны со взрывчаткой, которые залетели на "балконные" позиции россиян.

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"Удары по позициям российских дронщиков на левом берегу Херсона. Враг активно использует эту многоэтажку для вылетов, так как левый берег в низине, и подобрать нормальную позицию не так просто", - написал Стерненко.

"Оператор 126-й бригады теробороны совместно с 79 пограничным отрядом ГНСУ разбили российское гнездо", - добавил Стерненко.