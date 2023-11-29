Украинский производитель Kvertus производит уникальные средства РЭБ тактического уровня. ВИДЕО

Украинская компания Kvertus, входящая в состав NAUDI, является пионером в развитии радиоэлектронной борьбы тактического уровня, противодействующей разным типам вражеских дронов.

Об этом говорится в выпуске Ukrainian underdogs, опубликованном на странице National Association of Ukrainian Defense Industries в фейсбуке, сообщает Цезор.НЕТ.

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Входящая в состав NAUDI украинская компания Kvertus является пионером в развитии РЭБ тактического уровня. "Это наше безоговорочное конкурентное преимущество на мировом рынке, которого нет практически ни у кого из производителей", – рассказывает CEO Kvertus Ярослав Филимонов.

Продукт-хедлайнер компании – портативное антидроновое ружье, нетрудное и очень удобное в использовании.

По словам Филимонова, россияне используют несколько десятков наименований средств РЭБ, и конкурировать с ними по количеству не удастся – нужно побеждать качеством. Над этим работает команда Kvertus, постоянно проверяя свое оборудование в боевых условиях на передовой.

"Ежемесячно мы заказываем все большее количество комплектующих. Полтора года назад у нас на производстве работало восемь человек, а сейчас 30. Технологии развиваются очень быстро. И именно в технологии мы реинвестируем 80 процентов прибыли", - говорит СЕО Kvertus.

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