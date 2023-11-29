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Заместитель руководителя ОП Татаров проживает в не принадлежащем ему имении, - расследование. ВИДЕО

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Вечером 16 октября съемочная группа "Украинской правды" встретила в правительственном квартале двух топ-чиновников: заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова, который является неформальным куратором всей правоохранительной системы, и заместителя председателя Национальной полиции Украины Дмитрия Тышлека.

Как информирует Цензор.НЕТ, по этому сообщает УП.

Два чиновника зашли во двор одного из домов по улице Липской и в течение трех часов так и не вышли.

Неформальный характер встречи может свидетельствовать о том, что обсуждались не только рабочие вопросы, которые связывают куратора правоохранительной системы от Офиса президента с одним из глав Национальной полиции.

Через десять дней после этой встречи, свидетелем которой стала УП, журналисты Бигус.инфо опубликовали громкое расследование о заместителе главы Нацполиции Тишлеке, российском паспорте жены и его связях с криминалитетом.

Тишлек может быть связан с криминалитетом, поскольку проживает в доме бизнесмена Виталия Нечипоренко. Последний является совладельцем компании "Элит-Лото" вместе с российским криминальным авторитетом по прозвищу "Полузверь". И в то же время, по данным журналистов, у Нечипоренко нет официального состояния на приобретение такого дорогого поместья.

"Украинской правде" удалось установить, что особого внимания заслуживает не только поместье, где проживает Тишлек, но и место жительства самого Олега Татарова. Поскольку заместитель руководителя ОП тоже проживает в имении, которое ему не принадлежит.

Топ комментарии

  • акаб акабіч
    та все так. мусор януковича живе в маєтку бандита.
  • Amber
    Ці люди мешкають в чужих маєтках , бо усвідомлюють , що скоро
    потрібно тікати до своїх , а саме за поребрик 🙁
  • volley
    Всіх російських шпигунів та запроданців- на стовби на Майдані. І дерьмака, і подляка, і татрова, і хламідію, і бур*яну бездумну, і других жирних нахрюків. Ну і самі знаєте кого . Після суду- всім вищу міру- за зрадництво і сприяння масової загибелі украінців та здачи територій держави.

    Господі, прости мене за таку злість!
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