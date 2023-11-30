Россияне пытались штурмовать украинскую позицию около Авдеевки, нацгвардейцы отбили атаку. ВИДЕО

На Авдеевском направлении львовские нацгвардейцы за несколько минут уничтожили вражескую штурмовую группу.

Об этом сообщили в Национальной гвардии Украины, информирует Цензор.НЕТ.

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"С помощью тепловизионного дрона, ночью, аэроразведчики заметили врагов, продвигавшихся к позициям украинских военных. Координаты сразу были переданы бойцам львовского подразделения Нацгвардии. Два попадания миномета остановили продвижение штурмовой группы", - говорится в сообщении.

В Нацгвардии отметили, что уничтожено 18 штурмовиков врага.

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