Зенитчики 135-го батальона теробороны сбивают вражеский "Shahed": "Черный дым пошел! Есть! Сбили! Высота где-то 300!". ВИДЕО
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Бойцы 135-го отдельного батальона ТРО запечатлели фрагмент своей боевой работы и показали момент сбивания вражеского дрона "Shahed".
Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, теробороновцы ликвидировали из зенитной пушки "Shahed", который летел на высоте около трехсот метров.
"Воины 135-го отдельного батальона ТРО сбили вражеский "Шахед"", - говорится в комментарии к видео.