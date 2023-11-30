Уничтожение вражеской ТОС-1А "Солнцепек" на Херсонщине. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили вражескую ТОС-1А "Солнцепек" на Херсонщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских бойцов опубликована в соцсетях.

"На Херсонщине возле села Казачьи Лагери ССО во взаимодействии с СБУ и разведчиками 140-го ОРБ морской пехоты обнаружили и ударными дронами уничтожили российскую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек". С ее помощью враг регулярно обстреливал позиции наших войск на плацдарме в Крынках. Как видно на этих кадрах, ночная детонация "Солнцепека" в зрелищности не уступает дневному", - говорится в комментарии к видео.

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