Раненый в зад российский оккупант умирает на поле боя близ Авдеевки. ВИДЕО

Оператор украинского дрона атаковал группу оккупантов вблизи Авдеевки и ликвидировал их.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, в точке атаки видно четыре тела оккупантов. Два из них еще подают признаки жизни. У одного очевидное ранение в зад.

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"Мясной штурм" войск РФ на Авдеевском направлении, как он есть. Этот российский солдат искал в Украине приключений на пятую точку и, конечно, нашел. Работа 47-й отдельной механизированной бригады", - говорится в комментарии к видео.

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