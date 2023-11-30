Новости Видео • Война

Раненый в зад российский оккупант умирает на поле боя близ Авдеевки. ВИДЕО

32 05640
Оператор украинского дрона атаковал группу оккупантов вблизи Авдеевки и ликвидировал их.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, в точке атаки видно четыре тела оккупантов. Два из них еще подают признаки жизни. У одного очевидное ранение в зад.

Смотрите: Уничтожение вражеской ТОС-1А "Солнцепек" на Херсонщине. ВИДЕО

"Мясной штурм" войск РФ на Авдеевском направлении, как он есть. Этот российский солдат искал в Украине приключений на пятую точку и, конечно, нашел. Работа 47-й отдельной механизированной бригады", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Оккупант горит после попадания дрона-камикадзе вблизи Авдеевки. ВИДЕО

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Dmitry Klaus
    В жопу раненный джигит далеко не убежит (с)
  • Andy Fisher 67a9edc7
    Прям в скрепу попали!
  • Raccoonenko
    Насолоджується "вяличием" бабуін
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости