Малюк рассказал, как снайперы СБУ воевали за "Дорогу жизни" под Бахмутом. ВИДЕО

Глава СБУ Василий Малюк рассказал, как снайперы Центра специальных операций "А" воевали за "Дорогу жизни" под Бахмутом весной 2023 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в документальном фильме "Бахмут. Дорога життя" из документального цикла "СБУ. Спецоперации победы".

"Наши Силы обороны сделали все возможное и невозможное, чтобы удержать крепость Бахмут. Вместе с ними активно работал Центр специальных операций "А" СБУ. В составе малых тактических групп наши снайперы прикрывали военных на том направлении", - рассказал глава СБУ.

Малюк добавил, что большинство снайперов ЦСО "А" являются чемпионами мира по снайпингу.





"Это те, кто жалит иглой прямо в сердце. Это уникальная и филигранная работа. Они достают топовых негодяев с реально больших дистанций", - сказал Малюк.

По его словам, важную роль в боях в Донецкой области сыграли также FPV-дроны. Спецназовцы СБУ одними из первых стали использовать их для боевой работы, предварительно совершенствуя и адаптируя под конкретные задачи.

Также глава СБУ отметил, что одна из его групп за четыре боевых выхода полностью уничтожила 79 единиц техники.

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"СБУ является лидером по количеству уничтоженной бронетехники с помощью ударных беспилотников. Одна из наших групп за четыре боевых выхода полностью уничтожила 79 единиц техники. Дрон, который стоит от 450 до двух тысяч долларов, жжет многомиллионный танк. Это очень понятная арифметика, доказывающая эффективность дронов", - отметил руководитель СБУ.

Фильм "Бахмут. Дорога жизни" выпущен в годовщину гибели легендарных снайперов ЦСО "А" СБУ Дмитрия Каплунова и Дениса Волочаева, также посвященный снайперу Александру Вдовиченко, чье имя навеки запечатлено в истории ЦСО "А", и чествует память всех погибших сотрудников СБУ и воинов Сил обороны, которые отдали свою жизнь за свободу, независимость и процветание Украины.