5 суток на позиции "Джмиль": "Нам сказали, что мы предатели и трусы". ВИДЕО

Андрей Хлопонин во время полномасштабного вторжения России отправился на фронт защищать Украину. Мужчина стал пехотинцем 26-го отдельного стрелкового батальона. Именно этот батальон ведет тяжелые бои у села Степное севернее Авдеевки. Каналу "Бутусов плюс" Андрей должен был рассказать о боях за позицию "Джмиль" возле села Степное, однако воин погиб в бою с оккупантами. Дело, которое намеревался совершить погибший герой - рассказать о своем подразделении, выполнил один из украинских защитников.