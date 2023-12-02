5 суток на позиции "Джмиль": "Нам сказали, что мы предатели и трусы". ВИДЕО
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Андрей Хлопонин во время полномасштабного вторжения России отправился на фронт защищать Украину. Мужчина стал пехотинцем 26-го отдельного стрелкового батальона. Именно этот батальон ведет тяжелые бои у села Степное севернее Авдеевки. Каналу "Бутусов плюс" Андрей должен был рассказать о боях за позицию "Джмиль" возле села Степное, однако воин погиб в бою с оккупантами. Дело, которое намеревался совершить погибший герой - рассказать о своем подразделении, выполнил один из украинских защитников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, интервью с раненым воином 26-го отдельного стрелкового батальона опубликовано на ютуб-канале "Бутусов Плюс".