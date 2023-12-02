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5 суток на позиции "Джмиль": "Нам сказали, что мы предатели и трусы". ВИДЕО

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Андрей Хлопонин во время полномасштабного вторжения России отправился на фронт защищать Украину. Мужчина стал пехотинцем 26-го отдельного стрелкового батальона. Именно этот батальон ведет тяжелые бои у села Степное севернее Авдеевки. Каналу "Бутусов плюс" Андрей должен был рассказать о боях за позицию "Джмиль" возле села Степное, однако воин погиб в бою с оккупантами. Дело, которое намеревался совершить погибший герой - рассказать о своем подразделении, выполнил один из украинских защитников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, интервью с раненым воином 26-го отдельного стрелкового батальона опубликовано на ютуб-канале "Бутусов Плюс".

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Топ комментарии

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Зрадники сидять в ОПі! А боягузи в 95кагалі!
  • Вадим Карапіщенко
    Тих хто так сказав потрібно було зібрати і відправити на позицію щоб показали приклад.
  • Олег Мінів 9fbcc52b
    Мабуть треба відстрілювати таких командирів, які є ворогами по суті своїй
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