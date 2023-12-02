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Российский офицер автомобилем сбил группу солдат, переходивших дорогу. ВIДЕО

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Российский офицер на автомобиле въехал в группу из 11 солдат, переходивших трассу Петропавловск-Камчатский - Елизово в России. Шесть человек попали в больницу.

Видео с камеры регистратора машины было опубликовано российскими СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Известно, что на авиабазе Елизово вблизи Петропавловска-Камчатского базируется 317 отдельный смешанный авиационный полк Воздушно-космических сил России в составе Тихоокеанского флота.

Топ комментарии

  • Sergei M ce156981
    Страйк!
  • Янковенко Владислав 8cb9fc95
    Расстояние примерно 100 метров, хорошо видно светоотражающий жилет. Но рацкий афицер не снижая скорость давит врагов НАТО, видимо продолжая играть в боулинг на пьяной вечеринке, которую в кумаре покинул десять минут назад.
  • Yurka Gagarin
    300 это гораздо лучше чем 200,даже учитывая наплевательское отношение к данному контингенту в @идорашке оно забирает намного больше моторессурс у остальных орков....в данном случае пожизненное увечье это самая песня.
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