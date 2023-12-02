Российский офицер автомобилем сбил группу солдат, переходивших дорогу. ВIДЕО
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Российский офицер на автомобиле въехал в группу из 11 солдат, переходивших трассу Петропавловск-Камчатский - Елизово в России. Шесть человек попали в больницу.
Видео с камеры регистратора машины было опубликовано российскими СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Известно, что на авиабазе Елизово вблизи Петропавловска-Камчатского базируется 317 отдельный смешанный авиационный полк Воздушно-космических сил России в составе Тихоокеанского флота.