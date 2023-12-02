Российский офицер автомобилем сбил группу солдат, переходивших дорогу. ВIДЕО

Российский офицер на автомобиле въехал в группу из 11 солдат, переходивших трассу Петропавловск-Камчатский - Елизово в России. Шесть человек попали в больницу.