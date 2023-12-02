Украинские защитники уничтожают российских захватчиков на трофейных танках Т-72Б3. ВИДЕО
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Трофейные российские танки Т-72Б3 активно используют украинские защитники в боях с оккупантами на фронте. Один из экипажей запечатлел, как выглядит машина изнутри. На опубликованных кадрах можно увидеть работу тепловизионного прицела "Сосна-У". Через него видно, что впереди едет еще один трофейный Т-72Б3.
Как сообщает Цензор.НЕТ, также на видео можно увидеть работу пульта ПК 72-1с, считающегося одним из самых ценных улучшений в модифицированных Т-72Б3.