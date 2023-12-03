Бойцы 93-й бригады провели серию успешных ударов по врагу в районе Клещиевки. ВИДЕО

В районе Клещиевки воины 93-й бригады работают, чтобы ликвидировать врага до того, как группы военных РФ смогут приблизиться к позициям украинских защитников.