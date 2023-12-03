Бойцы 93-й бригады провели серию успешных ударов по врагу в районе Клещиевки. ВИДЕО
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В районе Клещиевки воины 93-й бригады работают, чтобы ликвидировать врага до того, как группы военных РФ смогут приблизиться к позициям украинских защитников.
Как передает Цензор.НЕТ, видео, где зафиксировано несколько точных ударов, бойцы опубликовали в сети YouTube.
Оккупационные войска все чаще стали переходить к тактике "мясных штурмов". Очень важно держать личный состав захватчиков на расстоянии. Для уничтожения живой силы оккупантов в районе Клещиевки воины 93-й бригады применяют кассетные боеприпасы, FPV-дроны и минометы.