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Украинские пограничники укрепляют границу с Беларусью. ВИДЕО

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Украинские пограничники продолжают укреплять границу с Беларусью, обустраивают заграждения разных типов. Для проведения работ пограничники используют как спецтехнику, так и технику, полученную от партнеров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграмм канале Госпогранслужбы.

"Несмотря на изменение погодных условий на украинско-белорусской границе подразделения ГНСУ продолжают обустраивать заграждения: железобетонные, металлически-сетчатые и из колюче-режущей проволоки типа "егоза", а на угрожающих направлениях - минно-взрывные. По всему участку копают противотанковые ровы" пирамиды", – говорится в сообщении.

По словам спикера ГНСУ Андрея Демченко, ситуация на границе с Беларусью остается полностью контролируемой.

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Топ комментарии

  • MrStepanovM
    ех, якби почали в листопаді 2021...хіба сталася б Буча? (((
  • Тамара Філь
    А чому під Чонгаром так не робили?
  • matveich hard
    10 рік? А з московією не пробували?
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