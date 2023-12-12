Украинские пограничники укрепляют границу с Беларусью. ВИДЕО

Украинские пограничники продолжают укреплять границу с Беларусью, обустраивают заграждения разных типов. Для проведения работ пограничники используют как спецтехнику, так и технику, полученную от партнеров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграмм канале Госпогранслужбы.

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"Несмотря на изменение погодных условий на украинско-белорусской границе подразделения ГНСУ продолжают обустраивать заграждения: железобетонные, металлически-сетчатые и из колюче-режущей проволоки типа "егоза", а на угрожающих направлениях - минно-взрывные. По всему участку копают противотанковые ровы" пирамиды", – говорится в сообщении.

По словам спикера ГНСУ Андрея Демченко, ситуация на границе с Беларусью остается полностью контролируемой.

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