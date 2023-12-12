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Бойцы захватили позицию и взяли в плен двух оккупантов: "Сколько вас, сука, есть? "База", здесь пять п#даров. Впереди должно быть еще шесть". ВИДЕО

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Бойцы 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев захватили вражескую позицию и взяли в плен двух оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсети, боец расспрашивает раненых пленных в окопе о других позициях и докладывает командиру. Судя по всему, на захваченной позиции было пять оккупантов. Двое – в плену, судьба остальных троих – неизвестна.

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Топ комментарии

  • Vadim Izumov 8c903f2e
    Их не ***** призвал, а пришли убивать за деньги.
  • Eugene Boyko 8ab5091e
    М о л о д ц і!
  • Luk Viktor
    КОН ЧАЙ!!!
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