Бойцы захватили позицию и взяли в плен двух оккупантов: "Сколько вас, сука, есть? "База", здесь пять п#даров. Впереди должно быть еще шесть". ВИДЕО
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Бойцы 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев захватили вражескую позицию и взяли в плен двух оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсети, боец расспрашивает раненых пленных в окопе о других позициях и докладывает командиру. Судя по всему, на захваченной позиции было пять оккупантов. Двое – в плену, судьба остальных троих – неизвестна.
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