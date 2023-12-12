"HIMARS" уничтожает вражеский расчет разведывательного БПЛА "SuperCam". ВИДЕО

На южном направлении украинские аэроразведчики и бойцы расчета РСЗО "HIMARS" уничтожили операторов вражеского БПЛА "SuperCam", сам беспилотник и автомобиль, которым пользовались оккупанты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

"HIMARS уничтожает расчет разведывательного БПЛА "SuperCam" на южном направлении. Из-за поломки автомобиля операторы не успели вовремя эвакуироваться и были ликвидированы", - отмечается в комментарии к видео.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: HIMARS поразил вражеский вертолет Ми-8 в Донецкой области. ВИДЕО