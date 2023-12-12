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"HIMARS" уничтожает вражеский расчет разведывательного БПЛА "SuperCam". ВИДЕО

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На южном направлении украинские аэроразведчики и бойцы расчета РСЗО "HIMARS" уничтожили операторов вражеского БПЛА "SuperCam", сам беспилотник и автомобиль, которым пользовались оккупанты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

"HIMARS уничтожает расчет разведывательного БПЛА "SuperCam" на южном направлении. Из-за поломки автомобиля операторы не успели вовремя эвакуироваться и были ликвидированы", - отмечается в комментарии к видео.

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Топ комментарии

  • AbOriginal_UA
    И откуда у кацапов такая тяга называть своё фуфло иностранными словами да еще "супер..."?
    Сделано в Ижевске - ну и назовите на удмуртском языке, что-то типа "кышкан-зы" или "бадӟым вал"....
    Дебили, ***.....
  • Nikolay Ivankov 071fa753
    Молодцы дроноводы, хорошо встали. Прямо на углу поля - одно удовольствие координаты ракете задавать.
  • oqo obo cb04cacb
    ах, як гарно!
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