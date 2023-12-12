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Оккупант идет вдоль разбитой колонны вблизи Авдеевки: "Наша техника разбита - это братская могила. Сколько погибло хороших ребят. Вот, что война делает". ВИДЕО

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Оккупант снял колонну российской техники уничтоженной на подступах к Авдеевке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, датированной 21 ноября 2023 года, в кадр попадает не менее пяти единиц бронетехники. По словам оккупанта, каждая из бронемашин – "это братская могила".

"Вот наша техника где стоит - братская могила! Сколько здесь погибло парней, хороших ребят... Вот, что война делает", - сетует на жизнь оккупант.

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Топ комментарии

  • Oleksandr Onys
    "Хорошиє ребята" в чужу країну зі зброєю не лізуть
  • vterra w
    бо нех#й фашистам шастать
  • Ole Lahti
    І в голову пітекантропу не прийдуть питання "Почему, отчего и по какой причине" все це.
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