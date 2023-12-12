Украинские воины заходят на вражескую позицию и начинают в окопах сражение с оккупантами. ВИДЕО беспилотника
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В сети опубликована видеозапись, на которой снят штурм вражеских позиций украинскими воинами из 108-го отдельного горно-штурмового батальона.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксировано начало штурмовых действий - к позициям оккупантов подъезжает бронемашина и восемь бойцов заходят во вражеские окопы. По меньшей мере, четверо оккупантов пытаются дать отпор.
"Зашли на позиции рашистов и развалили их. Горные штурмовики 108 ОГШБ", - отмечается в комментарии к видео.