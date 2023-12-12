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Украинские воины заходят на вражескую позицию и начинают в окопах сражение с оккупантами. ВИДЕО беспилотника

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В сети опубликована видеозапись, на которой снят штурм вражеских позиций украинскими воинами из 108-го отдельного горно-штурмового батальона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксировано начало штурмовых действий - к позициям оккупантов подъезжает бронемашина и восемь бойцов заходят во вражеские окопы. По меньшей мере, четверо оккупантов пытаются дать отпор.

"Зашли на позиции рашистов и развалили их. Горные штурмовики 108 ОГШБ", - отмечается в комментарии к видео.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Щира вдячність шана та повага всім хто боронить та визволяє Україну від рашистських загарбників.Бережи вас Боже...
  • Чайка Київ
    Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
  • Dima30
    бо те, що ми бачимо дуже великий ризик та героїзм воїнів.
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