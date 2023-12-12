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Умеров о возможных отставках Залужного и Наева: На сегодняшний день такого вопроса нет. ВИДЕО

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Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в настоящее время вопрос отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Объединенных сил ВСУ Сергея Наева не обсуждается.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В этом плане вопрос такой не стоит. Я знаю, его раскачивают и внутреннее, и внешне... Мы всегда шутим над этим вопросом с Валерием Федоровичем. Говорю: "А на этот раз кто увольняет тебя?" То есть в этом плане я всегда открыт: если есть такие вопросы, буду сообщать немедленно. Таких вопросов нет. Были переходные по поводу некоторых командующих", – сказал Умеров на брифинге, отвечая на вопрос журналистов о возможных кадровых изменениях в командовании Вооруженных сил Украины и отставках главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Объединенных сил ВСУ Сергея Наева, и вносил ли министр соответствующие представления.

По его словам, "таких вопросов, какие россияне или наши враги хотят раскачать, нет".

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"Я пятый министр на этой должности, наверное. Главком – я не знаю, которым по счёту он был. То есть все меняются. Все абсолютно меняются. Все, что необходимо для победы, мы будем делать. Но на сегодняшний день такого вопроса (об отставках Залужного и Наева – ред.) нет", – добавил Умеров.

В то же время, он отметил, что в военном компоненте всегда бывают изменения, то есть "ротации, изменения, иногда – регенерация, кто-то переводится в резервы".

Топ комментарии

  • Анатолий К 65c6a92d
    Та скоріше всього прийдеться звільняти Умерова чим Залужного. Хто такий Умеров і хто такий Залужний і яка між ними різниця та користь для України, не для "зеленої" влади? Умеров надів військову форму ні разу не підтягнеться і дня не служивши і як стріляють військові бачив тільки в кіно і ще буде давти оцінку Головнокомандувачу?
  • SANDY
    і це каже ****, яка, нещодавно, пробувала в Штатах просунути відставку Залужного?
    будеш висіти покидьок на одній гіляці зі своїм шефом дЄрмаком
  • 18c49ed2
    А на вчера было? Получили по зубам в Америке, вот теперь и нет вопросов. А кто тогда Безумную и Шевченка натравил?
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