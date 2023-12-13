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Около сотни тел ликвидированных оккупантов валяются в лесополосе на Авдеевском направлении. ВИДЕО

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Бойцы батареи управления и артиллерийской разведки 110-й ОМБр имени генерал-хорунжего Марка Безручко сняли тела ликвидированных оккупантов, валяющиеся в лесополосе на Авдеевском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, можно насчитать примерно сотню уничтоженных захватчиков.

"Авдеевское направление. Каждый красный квадрат на видео - это уничтоженный враг после работы БУАР 110-й ОМБр", - говорится в комментарии к видео.

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Топ комментарии

  • Марина Нєчаєва 330e7c02
    Але пуйлу поф. Цим треба всі канали Московії завалити - телебачення, телеграм і т.і.
  • Юрист Правильный
    Для інших країн з їх громадянами це був би шок, для русні покуй ...
  • Hulio
    Х**лу на**ать.
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