Около сотни тел ликвидированных оккупантов валяются в лесополосе на Авдеевском направлении. ВИДЕО

Бойцы батареи управления и артиллерийской разведки 110-й ОМБр имени генерал-хорунжего Марка Безручко сняли тела ликвидированных оккупантов, валяющиеся в лесополосе на Авдеевском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, можно насчитать примерно сотню уничтоженных захватчиков.

"Авдеевское направление. Каждый красный квадрат на видео - это уничтоженный враг после работы БУАР 110-й ОМБр", - говорится в комментарии к видео.

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