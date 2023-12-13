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На Львовщине священнику вручили повестку и угрожали увезти силой в ТЦК. ВИДЕО

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В соцсетях опубликовали видео, на котором мужчина в военной форме грубо общается со священником, угрожает ему и говорит, что если священник не явится в ТЦК, его туда отвезут силой, или заберут сына.

Об этом пишет Varta1, информирует Цензор.НЕТ.

12 декабря два человека в форме ВСУ совершили нападение на греко-католического священника, отца Андрея Чмыря, правящего в селе Дулебы, что возле Стрыя.

"У мужчины в форме личная неприязнь к отцу, якобы после похорон его сына, когда священник "не назвал звание погибшего, а сказал "раб Божий".

Мужчина в форме грубо высказывался к отцу, угрожая "загрузить как собаку", если тот не явится в ТЦК, или заберет у ТЦК его сына и зятя. Также на видео зафиксировано нападение военного на отца", - пишет издание.

На втором видео другой мужчина в форме выдает священнику, судя по разговору, повестку на 15 декабря. Первый мужчина в форме говорит, что если священник не придет в ТЦК, то его "загрузят как собаку" и отвезут в военкомат силой.

На инцидент отреагировал глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Он заявил, что "ситуация нуждается в полном выяснении", ведь в интернете есть лишь фрагмент видеозаписи и вырванный из контекста разговор.

"То, что могу сказать точно: мобилизационный процесс не может происходить с унижением чести и достоинства человека и не должен перерастать в сведение личных счетов", - подчеркнул Козицкий.

Председатель ОВА публично попросил руководство Львовского областного ТЦК и СП выяснить, действительно ли мужчины на видео являются их работниками, а также дать оценку их действиям.

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Топ комментарии

  • vuiko dobrui
    на срати на ці статті зебільних зеконів з найвищої дзвіниці Льва та Києва !!! в Україні є х*йова куча "мусорів", близько 450 тис. сидить під "бронею" - типу щось в Україні "охороняє", а реально переважно барижить бабки де тільки можливо !!! чому не можна 100-150 тис. їх мобілізувати на на 3-4 місяці а потім 2 і 3 партію цього "мусору" !!! теж саме стосується суддів, прокурорів, податківців, митників, обласних і районих рад, адміністрацій ...
  • Олег Максимчук f38aa6c9
    Безнаказаність цих тцк-шників вже породжує їх "безпредел" - вони що хочуть, те і роблять - два здорових бика штурмовика вже готові до бойових дій....
  • Прощай немытая раССея
    Дуже короткий анекдот ....."ТЦК перевірить працівників ТЦК"....чергове шоу...
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