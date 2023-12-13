На Львовщине священнику вручили повестку и угрожали увезти силой в ТЦК. ВИДЕО

В соцсетях опубликовали видео, на котором мужчина в военной форме грубо общается со священником, угрожает ему и говорит, что если священник не явится в ТЦК, его туда отвезут силой, или заберут сына.

Об этом пишет Varta1, информирует Цензор.НЕТ.

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12 декабря два человека в форме ВСУ совершили нападение на греко-католического священника, отца Андрея Чмыря, правящего в селе Дулебы, что возле Стрыя.

"У мужчины в форме личная неприязнь к отцу, якобы после похорон его сына, когда священник "не назвал звание погибшего, а сказал "раб Божий".

Мужчина в форме грубо высказывался к отцу, угрожая "загрузить как собаку", если тот не явится в ТЦК, или заберет у ТЦК его сына и зятя. Также на видео зафиксировано нападение военного на отца", - пишет издание.

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На втором видео другой мужчина в форме выдает священнику, судя по разговору, повестку на 15 декабря. Первый мужчина в форме говорит, что если священник не придет в ТЦК, то его "загрузят как собаку" и отвезут в военкомат силой.

На инцидент отреагировал глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Он заявил, что "ситуация нуждается в полном выяснении", ведь в интернете есть лишь фрагмент видеозаписи и вырванный из контекста разговор.

"То, что могу сказать точно: мобилизационный процесс не может происходить с унижением чести и достоинства человека и не должен перерастать в сведение личных счетов", - подчеркнул Козицкий.

Председатель ОВА публично попросил руководство Львовского областного ТЦК и СП выяснить, действительно ли мужчины на видео являются их работниками, а также дать оценку их действиям.

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