Оккупанты напились в блиндаже и подорвали себя гранатой: "Руку оторвало, четыре тела выносим поочередно!". ВИДЕО 18+

Российские захватчики, несмотря на запрет на употребление спиртного и наркотиков, напились в блиндаже. У одного пьяного оккупанта в руках взорвалась граната. В результате некоторые погибли, кто-то остался без руки или без пальцев.