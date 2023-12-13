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Оккупанты напились в блиндаже и подорвали себя гранатой: "Руку оторвало, четыре тела выносим поочередно!". ВИДЕО 18+

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Российские захватчики, несмотря на запрет на употребление спиртного и наркотиков, напились в блиндаже. У одного пьяного оккупанта в руках взорвалась граната. В результате некоторые погибли, кто-то остался без руки или без пальцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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Топ комментарии

  • Hanka Panyanka
    оце молодці, оце поважаю... оце вчинок... зекономили патрони, снаряди, може ще й пару дронів...
  • Pavel Bortsevych
    Может с наших дронов этим андрофагам водку сбрасывать? Не хуже кассетных бомб получается
  • Amber
    Всім кацапорилим передайте привіт
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