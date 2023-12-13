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В начале войны патрульный Жовтобрюх нарушил приказ покинуть Чернигов и мобилизовался в штурмовую роту 58-й ОМБр. ВИДЕО

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Неординарная история Дмитрия Жовтобрюха, который, работая инспектором патрульной полиции Черниговской области, нарушил приказ, забрал личное оружие и избрал самый трудный путь – пойти в штурмовое подразделение пехоты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, теперь он заместитель командира стрелковой роты в 58-й механизированной бригаде. Каналу "Бутусов плюс" 28-летний воин рассказал о бое 11 ноября, когда ему с побратимами без потерь удалось полностью уничтожить группу врага, взять шестерых пленных и немало трофеев. А также вспоминает, в каких условиях нашим героям приходилось останавливать танковые колонны оккупантов на Черниговщине.

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Топ комментарии

  • MrStepanovM
    просто Герой!
  • Зэлэный_Змий
    Посадіть його в кутузку. Був чіткий наказ - втікти. Шоб він і такі як він звалили, то може і Ішаку не довелося б червоніти перед Патрушевим...
  • Andrey Servetnik
    Дякую Бутусову ! За героїв ,бо по г но телемарафону висвітлюють мало ,завдяки таким ГЕРОЯМ ми переможемо !!!
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