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Зеленский провел встречу с королем Норвегии Гаральдом V. ВИДЕО

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Президент Владимир Зеленский во время визита в Норвегию провел встречу с королем Гаральдом V.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Осло. Аудиенция у Короля Норвегии Гаральда V. Спасибо норвежскому народу, правительству и парламенту за мощную гуманитарную, финансовую и военную помощь нашей стране", - говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил за создание Норвегией в феврале 2023 года масштабной пятилетней программы поддержки для Украины.

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Топ комментарии

  • Юрий 60e2549a
    ******, ты с королем встречаешься. С монархов, ты можешь одеться нормально.
  • ZoV KobZona
    Может, пора бы уже отчитаться и о встрече с этим султаном Омана?
  • Valentyna Solovei
    Бомжі бомжами, лютий сором.😧
    Король не король,закони не писані.
    Про дрескод наші нуворіші не чули.
    Купіть величнішому костюм врешті решт,чи в нього фобія на діловий одяг?😡
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