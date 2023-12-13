Зеленский провел встречу с королем Норвегии Гаральдом V. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский во время визита в Норвегию провел встречу с королем Гаральдом V.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

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"Осло. Аудиенция у Короля Норвегии Гаральда V. Спасибо норвежскому народу, правительству и парламенту за мощную гуманитарную, финансовую и военную помощь нашей стране", - говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил за создание Норвегией в феврале 2023 года масштабной пятилетней программы поддержки для Украины.

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