Зеленский провел встречу с королем Норвегии Гаральдом V. ВИДЕО
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Президент Владимир Зеленский во время визита в Норвегию провел встречу с королем Гаральдом V.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Осло. Аудиенция у Короля Норвегии Гаральда V. Спасибо норвежскому народу, правительству и парламенту за мощную гуманитарную, финансовую и военную помощь нашей стране", - говорится в сообщении.
Зеленский поблагодарил за создание Норвегией в феврале 2023 года масштабной пятилетней программы поддержки для Украины.