В зале заседаний Европарламента залаяли собаки после выступления президента Европейской комиссии фон дер Ляйен. ВИДЕО
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Курьезный случай произошел после выступления президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на пленарном заседании Европейского Парламента во французском Страсбурге.
Как сообщает Цензор.НЕТ, после того, как фон дер Ляйен завершила речь и начала покидать трибуну в зале вдруг прозвучал собачий лай. Это вызвало удивление и улыбку на лицах многих участников заседания. Позже стало известно, что в здании находились служебные собаки.