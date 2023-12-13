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В зале заседаний Европарламента залаяли собаки после выступления президента Европейской комиссии фон дер Ляйен. ВИДЕО

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Курьезный случай произошел после выступления президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на пленарном заседании Европейского Парламента во французском Страсбурге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после того, как фон дер Ляйен завершила речь и начала покидать трибуну в зале вдруг прозвучал собачий лай. Это вызвало удивление и улыбку на лицах многих участников заседания. Позже стало известно, что в здании находились служебные собаки.

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Топ комментарии

  • Sergiy Vitalyovich
    Орбан та Фіцо?
  • KosAn30 JT26
    когда 10ку лярдов затормозили и не так загавкаешь)
  • эманюэль
    То перевдягнені кацапи
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