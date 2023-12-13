Бой воинов 60-й ОМБр с оккупантами во время штурма вражеских позиций в лесу на Купянском направлении. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен фрагмент боя украинских воинов с оккупантами на Купянском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи бойцы успешно штурмуют позиции оккупантов и заходят во вражеские окопы.

"Динамические кадры тяжелого стрелкового боя от первого лица из экшн-камеры. Наши воины 60-й механизированной бригады проводят штурмовую атаку на одну из позиций россиян в лесном массиве на Купянском направлении", - говорится в комментарии к видео.

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