Рашисты обстреляли Одесщину: пострадали 11 человек, в том числе дети. ВИДЕО

Российские захватчики вечером 13 декабря атаковали Одесщину "шахедами". Вражеская атака продолжалась более 7 часов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС Украины.

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"В результате обстрелов возникло возгорание легкового автомобиля и хозяйственного сооружения. 11 рядом расположенных зданий подверглись повреждениям. По предварительным данным: на месте вызова пострадали 11 человек, из них 3 ребенка, после осмотра работниками медицинской службы в больницу с телесными ранениями госпитализированы 5 человек, из них 3 ребенка", - говорится в сообщении.

На месте установлен мобильный пункт обогрева, с пострадавшими и жителями работают психологи ГСЧС, подвоз пищи и теплых вещей организован Красным Крестом.

Городской голова Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в результате очередного обстрела Одесщины повреждено общежитие.

"После вчерашнего обстрела погиб мирный мужчина. Сегодня - четверо детей в наших больницах, которым предоставляется вся необходимая медицинская помощь", - сказал Труханов.

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