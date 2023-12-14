Экипаж БМП Bradley расстреливает три вражеских МТЛБ с десантом на броне вблизи Авдеевки. ВИДЕО

Экипаж украинского БМП Bradley из 47-й ОМБр "Магура" уничтожил три вражеских МТЛБ с десантом на броне близ Авдеевки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись боевой работы украинских воинов опубликована в соцсети.

"Прекрасная работа на важнейшем направлении: БМП Bradley ВСУ 47-й бригады из руин Степового как в тире размазывает целых три российские "мотолиги" с десантом на броне! Вражеская бронетехника, вероятно, пересекла железную дорогу и направлялась в сторону Авдеевского коксохима, но была уничтожена пушкой Bushmaster калибра 25-мм и ПТРК TOW", - говорится в комментарии к видео.

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