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Экипаж БМП Bradley расстреливает три вражеских МТЛБ с десантом на броне вблизи Авдеевки. ВИДЕО

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Экипаж украинского БМП Bradley из 47-й ОМБр "Магура" уничтожил три вражеских МТЛБ с десантом на броне близ Авдеевки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись боевой работы украинских воинов опубликована в соцсети.

"Прекрасная работа на важнейшем направлении: БМП Bradley ВСУ 47-й бригады из руин Степового как в тире размазывает целых три российские "мотолиги" с десантом на броне! Вражеская бронетехника, вероятно, пересекла железную дорогу и направлялась в сторону Авдеевского коксохима, но была уничтожена пушкой Bushmaster калибра 25-мм и ПТРК TOW", - говорится в комментарии к видео.

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Топ комментарии

  • Серафим Полубес 42ca1506
    А не ходи, падла босий!
  • CryptoShorts
    саме так має виглядати наша тактика: надійна стійка оборона, ******* озброєння, навчений мотивований боєць. дійсно, таким чином війна може тривати ще 2-3 роки. але наша перемога гарантована.
  • Юрий Рыжий 06f7ad9a
    Суперові воїни!!!!
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