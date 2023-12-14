Зеленский ответил на критику в "консолидации власти": Не стройте дороги и не плачьте. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский ответил на критику в попытке "консолидировать власть" и заявил, что внутри страны врагов нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сказал в эфире Fox News.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Ведущий спросил Зеленского, как он относится к критикам, которые говорят, что он пытается "консолидировать власть". В частности, он вспомнил мэра Киева Кличко, который в комментарии Der Spiegel сказал, что Украина движется к авторитаризму.

"Я говорю таким людям руководителям или мэрам: думайте о войне, думайте, как защитить наших людей. Не ездите по миру каждый день. Езжайте на передовую. Нашим людям, нашим солдатам, что сейчас нужно? Делайте этого. Не стройте дороги сегодня, не делайте этого. Тратьте все ваши деньги на оружие, на дроны, на общество, на пенсии и т.д. И не плачьте, потому что вы – лидеры. Вот почему мы есть и потому мы остались, потому что большинство людей не плачут. Люди остаются и сражаются против Путина, а врагов у нас в стране нет. Мы не имеем на это времени, и этого нет (внутренних врагов. – Ред.). Враг у нас один, это Путин, и все", - подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что будет поддерживать демократию в дальнейшем.

"Да, конечно. Конечно. Потому что мы действительно защищаем демократию и мы действительно защищаем свободу", – подытожил он.

Читайте: Зеленский провел первый телефонный разговор с Туском