На испанской вилле эксвоенкома Борисова ГБР провело обыски. Имущество арестовали. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски в испанской недвижимости бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова - вилле и офисном помещении.

Об этом сообщили в ГБР, передает Цензор.НЕТ.

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Следователи выяснили, что Борисов приобрел два объекта недвижимости в городе Марбелья в провинции Малага Королевства Испания.

Так, в декабре 2022 года он купил на имя своей матери здание стоимостью более 4 млн евро, общей площадью 857 кв. м на земельном участке 1530 кв. м.

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А в феврале 2023 года – приобрел вместе с женой офисное помещение стоимостью более 500 тыс. евро общей площадью 223,9 кв. м.

Обыск на этих объектах сотрудники ГБР провели вместе с представителями правоохранительных органов Испании.

Документы, удостоверяющие право членов семьи Борисова на владение имуществом, изъяли. На виллу и офисное здание наложили арест.

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Напоминаем, главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в Facebook опубликовал некоторую информацию об имущественном положении семьи начальника Одесского областного Территориального центра комплектования ВС Украины полковника Борисова.

Позже СМИ показали имение и офис семьи одесского военкома Борисова.

В ОК "Юг" заявили, что служебное расследование не нашло оснований для отстранения одесского военного Борисова, он вернулся к работе.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициировал обращение для проведения проверок в отношении военкомов всех областей.

Впоследствии президент Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному немедленно уволить одесского военкома Борисова.

Позже ГБР сообщило о подозрении Борисову. А впоследствии задержало его в Киеве. Суд арестовал Борисова с возможностью залога 150 млн грн. Борисов подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 368-5, ч. 5 ст. 407 и ч. 4 ст. 409 Уголовного кодекса.