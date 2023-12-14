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На испанской вилле эксвоенкома Борисова ГБР провело обыски. Имущество арестовали. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски в испанской недвижимости бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова - вилле и офисном помещении.

Об этом сообщили в ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Следователи выяснили, что Борисов приобрел два объекта недвижимости в городе Марбелья в провинции Малага Королевства Испания.

Так, в декабре 2022 года он купил на имя своей матери здание стоимостью более 4 млн евро, общей площадью 857 кв. м на земельном участке 1530 кв. м.

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А в феврале 2023 года – приобрел вместе с женой офисное помещение стоимостью более 500 тыс. евро общей площадью 223,9 кв. м.

Обыск на этих объектах сотрудники ГБР провели вместе с представителями правоохранительных органов Испании.

Документы, удостоверяющие право членов семьи Борисова на владение имуществом, изъяли. На виллу и офисное здание наложили арест.

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На испанской вилле эксвоенкома Борисова ГБР провело обыски. Имущество арестовали 01
На испанской вилле эксвоенкома Борисова ГБР провело обыски. Имущество арестовали 02
На испанской вилле эксвоенкома Борисова ГБР провело обыски. Имущество арестовали 03
На испанской вилле эксвоенкома Борисова ГБР провело обыски. Имущество арестовали 04
На испанской вилле эксвоенкома Борисова ГБР провело обыски. Имущество арестовали 05
На испанской вилле эксвоенкома Борисова ГБР провело обыски. Имущество арестовали 06
На испанской вилле эксвоенкома Борисова ГБР провело обыски. Имущество арестовали 07
На испанской вилле эксвоенкома Борисова ГБР провело обыски. Имущество арестовали 08
На испанской вилле эксвоенкома Борисова ГБР провело обыски. Имущество арестовали 09
На испанской вилле эксвоенкома Борисова ГБР провело обыски. Имущество арестовали 10
На испанской вилле эксвоенкома Борисова ГБР провело обыски. Имущество арестовали 11
На испанской вилле эксвоенкома Борисова ГБР провело обыски. Имущество арестовали 12

Напоминаем, главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в Facebook опубликовал некоторую информацию об имущественном положении семьи начальника Одесского областного Территориального центра комплектования ВС Украины полковника Борисова.

Позже СМИ показали имение и офис семьи одесского военкома Борисова.

В ОК "Юг" заявили, что служебное расследование не нашло оснований для отстранения одесского военного Борисова, он вернулся к работе.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициировал обращение для проведения проверок в отношении военкомов всех областей.

Впоследствии президент Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному немедленно уволить одесского военкома Борисова.

Позже ГБР сообщило о подозрении Борисову. А впоследствии задержало его в Киеве. Суд арестовал Борисова с возможностью залога 150 млн грн. Борисов подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 368-5, ч. 5 ст. 407 и ч. 4 ст. 409 Уголовного кодекса.

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Топ комментарии

  • LoraUA
    Який ще салага Бундесвера чи Цахала може за рік заробити на таку віллу?
    Україна - країна можливостей )
  • vuiko dobrui
    а чому зе-банда, маючи своїх 1000% суддів і прокурорів, за п₴яють років цих "свичарчуків" не посадила ??? чому зе-влада краде де тільки можна і на чому тільки можна ??? хто відповість за зданий південь України, за сотні тисяч смертей мирних українців в Бучі, Гостомелі, Маріуполі, Волновасі, Мелітополі, Херсоні, Харкові і тд.тп. ???

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