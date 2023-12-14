Коллеги комментируют уничтожение оккупанта оператором дрона с позывным "Айвенго": "Сейчас он вымотает его перед смертью. Красавчик!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись боевой работы оператора украинского дрона с позывным "Айвенго", уничтожающего оккупанта в Марьинке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи запечатленное попадание в оккупанта и коментарии украинских воинов, наблюдающие за работой коллеги-оператора.

"Настоящую выдержку и виртуозное управление дроном-камикадзе в сложных условиях демонстрирует оператор с позывным "Айвенго" и его побратимами из подразделения "Гаруда" 46-й аэромобильной бригады. Это того стоило - эффектный хедшот и минус оккупант на северо-западной окраине" (Донецкая область)", - говорится в комментарии к видео.

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