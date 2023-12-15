Дискуссия Киевского форума по безопасности: Продлит ли Запад поддержку Украины. Итоги саммита ЕС. ВИДЕО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт КБФ.
Участие в дискуссии примут:
Лоуренс Саммерс, президент-эмерит и профессор экономики Гарвардского университета, министр финансов США в 1999-2001 годах.
Андриус Кубилиус, член Совета Безопасности КБФ, депутат Европейского парламента, премьер-министр Литвы в 1999-2000 и 2008-2012 годах.
Посол Майкл Макфол, директор Института Фримена-Споли по международным исследованиям Стэнфордского университета.
Филипп Зеликов, профессор Университета Вирджинии, советник Государственного департамента США в 2005-2007 годах.
Арсений Яценюк, председатель Киевского Форума по безопасности, премьер-министр Украины в 2014-2016 годах.
Даниил Лубкивский, директор Киевского форума по безопасности.
Участники обсудят поддержку Украины Западом и будут ли обещания поддерживать Украину "до тех пор, пока нужно".
Будут обсуждаться и шансы одобрения решения о новом объеме помощи Киеву в Конгрессе Соединенных Штатов. А также какие результаты для Украины принесет Саммит Европейского Союза 14-15 декабря.
Киевский форум по безопастности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", – главная международная платформа нашей страны по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.
Цензор.НЕТ является информационным партнером Киевского форума по безопасности.