Дискуссия Киевского форума по безопасности: Продлит ли Запад поддержку Украины. Итоги саммита ЕС. ВИДЕО

Киевский форум по безопасности проводит дискуссию о перспективах помощи Запада для Украины, а также результатах саммита ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт КБФ.

Участие в дискуссии примут:

Лоуренс Саммерс, президент-эмерит и профессор экономики Гарвардского университета, министр финансов США в 1999-2001 годах.

Андриус Кубилиус, член Совета Безопасности КБФ, депутат Европейского парламента, премьер-министр Литвы в 1999-2000 и 2008-2012 годах.

Посол Майкл Макфол, директор Института Фримена-Споли по международным исследованиям Стэнфордского университета.

Филипп Зеликов, профессор Университета Вирджинии, советник Государственного департамента США в 2005-2007 годах.

Арсений Яценюк, председатель Киевского Форума по безопасности, премьер-министр Украины в 2014-2016 годах.

Даниил Лубкивский, директор Киевского форума по безопасности.

Участники обсудят поддержку Украины Западом и будут ли обещания поддерживать Украину "до тех пор, пока нужно".

Будут обсуждаться и шансы одобрения решения о новом объеме помощи Киеву в Конгрессе Соединенных Штатов. А также какие результаты для Украины принесет Саммит Европейского Союза 14-15 декабря.

Киевский форум по безопастности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", – главная международная платформа нашей страны по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Цензор.НЕТ является информационным партнером Киевского форума по безопасности.