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Экипаж БМП М2 Bradley расстреливает вражеский БМП на авдеевском направлении. ВИДЕО

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Экипаж БМП М2 "Bradley" 47-й ОМБр "Магура" поразил вражеский БМП на авдеевском направлении

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись дуэли бронемашин опубликована в соцсетях.

"Видео дуэли между БМП в современных войнах увидишь не часто. На этих кадрах БМП М2 "Bradley" 47-й бригады на Авдеевском направлении из 25-мм пушки M242 Bushmaster расстреливает вражескую БМП. Шансов у последней не было совсем - после попытки отступить машину еще добивает кассетный боеприпас. Вражеский БМП по инерции продолжает двигаться, но это только до первого препятствия", - отмечает автор публикации.

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    Могилка кацапського скота на колесиках.
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    Що ж ти фраєр здав назад...
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    Горить,палає техніка ворожа....
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