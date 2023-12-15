Экипаж БМП М2 Bradley расстреливает вражеский БМП на авдеевском направлении. ВИДЕО

Экипаж БМП М2 "Bradley" 47-й ОМБр "Магура" поразил вражеский БМП на авдеевском направлении

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись дуэли бронемашин опубликована в соцсетях.

"Видео дуэли между БМП в современных войнах увидишь не часто. На этих кадрах БМП М2 "Bradley" 47-й бригады на Авдеевском направлении из 25-мм пушки M242 Bushmaster расстреливает вражескую БМП. Шансов у последней не было совсем - после попытки отступить машину еще добивает кассетный боеприпас. Вражеский БМП по инерции продолжает двигаться, но это только до первого препятствия", - отмечает автор публикации.

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