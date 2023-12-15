С защитником Украины Андреем Трачуком простились в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Майдане Незалежности состоялось прощание с Андреем Трачуком, погибшим 9 декабря в Херсонской области.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Проводить Андрея в последний путь пришли родные, друзья и побратимы.

Андрей Трачук был активным участником Революции Достоинства. Он защищал Украину от российской агрессии и погиб в Херсонской области 9 декабря.

Воин будет похоронен на своей родной Хмельнитчине.

Автор фото и видео - Олег Богачук



































