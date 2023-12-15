С защитником Украины Андреем Трачуком простились в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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На Майдане Незалежности состоялось прощание с Андреем Трачуком, погибшим 9 декабря в Херсонской области.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Проводить Андрея в последний путь пришли родные, друзья и побратимы.
Андрей Трачук был активным участником Революции Достоинства. Он защищал Украину от российской агрессии и погиб в Херсонской области 9 декабря.
Воин будет похоронен на своей родной Хмельнитчине.
Автор фото и видео - Олег Богачук