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С защитником Украины Андреем Трачуком простились в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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На Майдане Незалежности состоялось прощание с Андреем Трачуком, погибшим 9 декабря в Херсонской области.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Проводить Андрея в последний путь пришли родные, друзья и побратимы.

Андрей Трачук был активным участником Революции Достоинства. Он защищал Украину от российской агрессии и погиб в Херсонской области 9 декабря.

Воин будет похоронен на своей родной Хмельнитчине.

Автор фото и видео - Олег Богачук

С защитником Украины Андреем Трачуком простились в Киеве 01
С защитником Украины Андреем Трачуком простились в Киеве 02
С защитником Украины Андреем Трачуком простились в Киеве 03
С защитником Украины Андреем Трачуком простились в Киеве 04
С защитником Украины Андреем Трачуком простились в Киеве 05
С защитником Украины Андреем Трачуком простились в Киеве 06
С защитником Украины Андреем Трачуком простились в Киеве 07
С защитником Украины Андреем Трачуком простились в Киеве 08
С защитником Украины Андреем Трачуком простились в Киеве 09
С защитником Украины Андреем Трачуком простились в Киеве 10
С защитником Украины Андреем Трачуком простились в Киеве 11
С защитником Украины Андреем Трачуком простились в Киеве 12
С защитником Украины Андреем Трачуком простились в Киеве 13
С защитником Украины Андреем Трачуком простились в Киеве 14
С защитником Украины Андреем Трачуком простились в Киеве 15
С защитником Украины Андреем Трачуком простились в Киеве 16
С защитником Украины Андреем Трачуком простились в Киеве 17
С защитником Украины Андреем Трачуком простились в Киеве 18

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