Рашисты из артиллерии ударили по Херсону: В результате попадания в жилой дом пострадали две женщины. ВИДЕО

Российские захватчики нанесли артиллерийский удар по Днепровскому району Херсона, попав в жилой дом.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

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В результате обстрела пострадали две женщины, которые на момент удара находились в собственных домах.

"У 78-летней херсонки диагностировали взрывную травму и контузию. Женщина, 63 лет, получила перелом предплечья и ушиб челюсти", - говорится в сообщении.

Состояние потерпевших оценивают как средней тяжести. Медики оказывают им помощь.

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