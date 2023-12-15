Рашисты из артиллерии ударили по Херсону: В результате попадания в жилой дом пострадали две женщины. ВИДЕО
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Российские захватчики нанесли артиллерийский удар по Днепровскому району Херсона, попав в жилой дом.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
В результате обстрела пострадали две женщины, которые на момент удара находились в собственных домах.
"У 78-летней херсонки диагностировали взрывную травму и контузию. Женщина, 63 лет, получила перелом предплечья и ушиб челюсти", - говорится в сообщении.
Состояние потерпевших оценивают как средней тяжести. Медики оказывают им помощь.