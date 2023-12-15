Делаем все, чтобы в следующем году быть уверенными в оборонной, финансовой и политической поддержке Украины, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 660-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас – во Львовской политехнике. Провел заседание Конгресса местных и региональных властей. Вместе с чиновниками – были и премьер-министр, министры. Председатель Верховной Рады. Глава Офиса. Многие вопросы – разные аспекты взаимодействия центральной власти с громадами. Очень важно, чтобы правительство было в постоянной коммуникации с местным самоуправлением и чтобы руководители в громадах понимали, какая сейчас ситуация, чем живет вся наша страна, насколько важно быть полностью сосредоточенными на обороне и помощи людям. на всех уровнях власти, и во власти на местах тоже.

Мы продолжаем нашу работу с партнерами, чтобы единство в защите Украины сохранилось. И в Европе, и с Америкой, и со всеми остальными в мире, кто поддерживает нас, поддерживает государство и международное право. Следующие недели будут тоже активны в нашей внешней политике, и уже начали планировать активность на январь. Сделаем все возможное, чтобы Украина была сильной и чтобы в следующем году мы все могли быть уверены - уверены и в оборонной поддержке, и в макрофине, и в политической поддержке", - рассказал Зеленский.

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