В российском Курске раздаются взрывы, губернатор сообщает о БпЛА. ВИДЕО

Губернатор российской Курской области Роман Старовойт заявил, что в небе над Курском ПВО вроде бы сбила 4 беспилотника.

Об этом губернатор Курской области Роман Старовойт и российское Минобороны написали в телеграм-каналах, передает Цензор.НЕТ.

Старовойт пишет, что в небе над городом якобы работает ПВО, призывает россиян сохранять спокойствие.

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Минобороны РФ сообщило, что якобы в 18:40 "дежурными средствами ПВО над территорией Курской области уничтожены еще четыре беспилотных летательных аппарата".