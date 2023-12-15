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В российском Курске раздаются взрывы, губернатор сообщает о БпЛА. ВИДЕО

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Губернатор российской Курской области Роман Старовойт заявил, что в небе над Курском ПВО вроде бы сбила 4 беспилотника.

Об этом губернатор Курской области Роман Старовойт и российское Минобороны написали в телеграм-каналах, передает Цензор.НЕТ.

Старовойт пишет, что в небе над городом якобы работает ПВО, призывает россиян сохранять спокойствие.

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Минобороны РФ сообщило, что якобы в 18:40 "дежурными средствами ПВО над территорией Курской области уничтожены еще четыре беспилотных летательных аппарата".

Топ комментарии

  • Amber
    Летять із Украіни дрони по московії - погано ,
    не летять наші дрони по кацапстану - теж погано 😕
    Ботам дуже важко догодити!!
  • Igor Grytselyak
    Нажаль жодний безпілотник не постукав у вікно приміщення,де ***** проводив шоу під назвою "абщєніє с народам".
  • Lex Lexton
    Курська Народна Республіка, **** нє ясно.
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