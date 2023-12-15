В российском Курске раздаются взрывы, губернатор сообщает о БпЛА. ВИДЕО
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Губернатор российской Курской области Роман Старовойт заявил, что в небе над Курском ПВО вроде бы сбила 4 беспилотника.
Об этом губернатор Курской области Роман Старовойт и российское Минобороны написали в телеграм-каналах, передает Цензор.НЕТ.
Старовойт пишет, что в небе над городом якобы работает ПВО, призывает россиян сохранять спокойствие.
Минобороны РФ сообщило, что якобы в 18:40 "дежурными средствами ПВО над территорией Курской области уничтожены еще четыре беспилотных летательных аппарата".
У російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про 4 збитих БпЛА pic.twitter.com/M3oYL8z7u1— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 15, 2023