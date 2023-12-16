Визиты в киевские рестораны с раздачей повесток связаны с "контрдиверсионными мерами безопасности", - СБУ. ВИДЕО

В Службе безопасности Украины заявили, что вместе с подразделениями МВД и Миграционной службы проводят в Киеве контрдиверсионные меры безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии прессслужбы СБУ, разосланном СМИ.

"В рамках проверки общественных заведений, которая проходит уже третий день подряд, проверяются лица, потенциально причастные к противоправной деятельности.

В то же время представители ТЦК проводят проверку военнообязанных граждан Украины, которые могут нарушать правила военного учета", - отмечается в документе.

В последние дни в соцсетях появились сообщения свидетелей визитов спецслужбы и миграционников в рестораны столицы.

В частности, появилось видео из ресторана "Веранда", на котором видно правоохранителей, общающихся с посетителями.

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