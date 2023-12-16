Новости Видео • Агрессия России против Украины, Война, мобилизации

Визиты в киевские рестораны с раздачей повесток связаны с "контрдиверсионными мерами безопасности", - СБУ. ВИДЕО

24 314220
В Службе безопасности Украины заявили, что вместе с подразделениями МВД и Миграционной службы проводят в Киеве контрдиверсионные меры безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии прессслужбы СБУ, разосланном СМИ.

"В рамках проверки общественных заведений, которая проходит уже третий день подряд, проверяются лица, потенциально причастные к противоправной деятельности.

В то же время представители ТЦК проводят проверку военнообязанных граждан Украины, которые могут нарушать правила военного учета", - отмечается в документе.

В последние дни в соцсетях появились сообщения свидетелей визитов спецслужбы и миграционников в рестораны столицы.

В частности, появилось видео из ресторана "Веранда", на котором видно правоохранителей, общающихся с посетителями.

Читайте: Закарпатский ТЦК о повестках в спортзалах: Те мужчины не привилегированы

Топ комментарии

  • Olena Teslenko
    Нарешті! Бо ціх ресторано - готельних бугаїв вже давно треба мобізувати! Десь згодяться!
  • Василь d5bbff27
    Перехід на "військові рейки" повинен бути по всіх напрямках,в т.ч. і по переаірці документів у молодих здорових відвідувачів закладів ресторанів,кафе,спортзалах Фронту потрібні молоді і здорові,а не 50 літні гіпертоніки
  • Герхард
    Які права людей?
    Яка приватна власність?
    Які закони?

    То ті, кого силоміць забрили у солдати, будуть воювати за беззаконня, відсутність прав та приватної власності?
    Це точно не совок чи Росія?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости