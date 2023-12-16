Яценюк об изъятии российских активов: Речь идет не только о компенсации причиненного Украине ущерба. Это путь к установлению справедливости

Путин должен получить четкий сигнал, что у него нет даже малейшего шанса выиграть в этой войне.

Об этом сказал глава Киевского форума безопасности, премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк во время онлайн-дискуссии КФБ, информирует Цензор.НЕТ.

"И лучше всего – не просто говорить об этом, а принимать необходимые для Украины решения. Это то, что необходимо для финансовой помощи Украины, а также предоставление летального оружия и боеприпасов для украинской армии", – подчеркнул он.

В то же время, как подчеркнул Яценюк, Путин ведет войну на истощение: "Путин хочет нас переждать, истощить и перехитрить свободный мир. Он верит, что может иметь преимущество".

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Глава КФБ подчеркнул необходимость конфисковать российские активы: "Речь идет не только о компенсации ущерба, нанесенного Украине Россией. Это путь к установлению справедливости. Как привлечь Россию к ответственности".

Кроме того, необходимо урегулировать механизм санкций: "Режим Путина легко обходит санкции, и это очень плохой знак. Мы должны убедить всех, что режим санкций должен быть эффективным".

"Надеюсь, что в 2024-м важнейшие решения должны быть приняты в Вашингтоне – на саммите НАТО. Украина должна получить приглашение к вступлению в Альянс и иметь возможность защищать страну по 5-й статье Вашингтонского договора", - подчеркнул он.

Киевский Форум Безопасности, организованный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", провел онлайн-дискуссию "Продолжит ли Запад поддерживать Украину?". В нем приняли участие, в частности, Лоуренс Саммерс, Президент-эмерит и профессор экономики Гарвардского университета, министр финансов США в 1999-2001 годах; Андриус Кубилиус, член Совета Безопасности КФБ, депутат Европарламента, Премьер-министр Литвы в 1999-2000 и 2008-12 годах; посол Майкл МакФол, директор Института Фримена-Споли по международным исследованиям Стэнфордского университета; Филипп Зеликов, профессор Университета Виргинии, советник Государственного департамента США в 2005-2007 годах.