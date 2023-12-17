Не сдавайте Авдеевку, как Бахмут. Вы дроны вместо медалек раздайте, - Бутусов. ВИДЕО

Защита Авдеевки Донецкой области – это будет стратегическое поражение России и стратегический успех Украины в зимней кампании.

Об этом заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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"Это сейчас будет основная цель России. Не сдавайте город, как Бахмут. Для этого нет предпосылок. У нас выгодное положение в Авдеевке, мы можем врага остановить, но для этого нужно люди, резервы, боеприпасы, средства поражения. Дроны нужны!", – говорит Бутусов.

При этом журналист обращает внимание на отсутствие нормального обеспечения дронами украинских воинов, защищающих Авдеевку.

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"Вы не знаете сами, где взять, то не молчите хотя бы. Протяните руку, обратитесь к общественности. Сами пожертвовать кое-что можете. Вон господин Ермак (глава ОП Андрей Ермак. – Ред.) может один обеспечить дронами 5 бригад под Авдеевкой из своих собственных карманных средств. Почему бы и нет? Покажите, что вы – руководители, вовлеченные в эту ситуацию. Страна должна видеть это, армия, воины, которые там. Не медальки нужно приехать раздать. Вы дроны вместо медалек раздайте: президент Владимир Зеленский приехал под Авдеевку и раздал таким бригадам 500 дронов из своих личных средств. Все будут аплодировать. Я честно скажу – президент прислушался к общественному мнению. Молодец, правильный поступок. Пример для других!", – советует руководству государства Бутусов.