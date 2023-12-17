Бойцы 26-го стрелкового батальона 5 дней вели непрерывное сражение под Авдеевкой. Людей нужно менять, - Бутусов. ВИДЕО

Украинских воинов, которые сейчас находятся в горячих точках, нужно заменять, чтобы дать им возможность отдохнуть и восстановить боеспособность.

Об этом заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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"Я считаю, что Ставка верховного главнокомандующего, Генеральный штаб должны немного провести качество исследования выносливости организма человека. Провести, например, заседание Ставки где-то в лесу в течение 3 дней, в полевых условиях, как солдаты на фронте. Один раз. Я считаю, верховный главнокомандующий посидит со своими советниками, министрами... один раз в вырытых землянках, блиндажах и просто поймет, что такое 3 дня на холоде. Это очень тяжело - жить там, воевать. У людей снижается работоспособность, боеспособность, внимание. Надо людей заменять", – акцентирует внимание журналист.

Особенно он обращает внимание на ситуацию под Авдеевкой Донецкой области.

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"Под Авдеевкой что происходит? Бойцы 26-го стрелкового батальона - 5 дней непрерывного боя. И они теряют позицию. Конечно, как человек может 5 дней на улице, под открытым небом прожить на 0 температуре, под постоянными обстрелами? Человек не спит. Прилетает ночью, человек не спит сутки, вторые. Потом ему уже все равно", - добавляет Бутусов.