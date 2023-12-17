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Бойцы 26-го стрелкового батальона 5 дней вели непрерывное сражение под Авдеевкой. Людей нужно менять, - Бутусов. ВИДЕО

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Украинских воинов, которые сейчас находятся в горячих точках, нужно заменять, чтобы дать им возможность отдохнуть и восстановить боеспособность.

Об этом заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Я считаю, что Ставка верховного главнокомандующего, Генеральный штаб должны немного провести качество исследования выносливости организма человека. Провести, например, заседание Ставки где-то в лесу в течение 3 дней, в полевых условиях, как солдаты на фронте. Один раз. Я считаю, верховный главнокомандующий посидит со своими советниками, министрами... один раз в вырытых землянках, блиндажах и просто поймет, что такое 3 дня на холоде. Это очень тяжело - жить там, воевать. У людей снижается работоспособность, боеспособность, внимание. Надо людей заменять", – акцентирует внимание журналист.

Особенно он обращает внимание на ситуацию под Авдеевкой Донецкой области.

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"Под Авдеевкой что происходит? Бойцы 26-го стрелкового батальона - 5 дней непрерывного боя. И они теряют позицию. Конечно, как человек может 5 дней на улице, под открытым небом прожить на 0 температуре, под постоянными обстрелами? Человек не спит. Прилетает ночью, человек не спит сутки, вторые. Потом ему уже все равно", - добавляет Бутусов.

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Топ комментарии

  • Sergiy Vitalyovich
    На кордонах з НАТО зосереджено чималу кількість відмінно екіпірованих, озброєних та навчених військових з чималою кількістю дронів, якими можна в будь-який час замінити втомлених бійців. Є також немало військових, які "мужньо" охороняють блок-пости та порожні військові частини в тилу навіть після навчання за кордоном - їх теж можна задіяти. І це ще далеко не весь перелік силовиків, яких вперто не помічають.
  • ігор тарчук
    Юра потрібно змінювати.
    Мій батько може піти йому 73 із суглобон на нозі погано, але ДШК втримає, мій син теж може піти-нащо йому та школа той 10клас, дружина теж може -фармацефт, я можу в окоп піти-ненадовго з купою болячок... доньку не пущу, їй ще 13.
    То як-в ТЦК можне збиратись, щоб пацикі лисобородпті спокійно нухали і курили канабіс в номерах за 23 000 на Буковелі.
  • Володимир Мик
    Чого ж?
    Бутусов офіційно в цьому ефірі заявив, що за можливу здачу Авдіївки ворогу відповідальність будут нести -
    1. Зеленський, як верховний головнокомандувач
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